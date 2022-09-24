Bugün kimin maçı var? 25 Eylül Pazar günün maçları:
UEFA Uluslar Ligi’nde 6.hafta maçları 25 Eylül Pazar günü başlayacak. Futbolseverler ise hangi maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün kimin maçı var?
UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise bugün oynanacak maçların hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor.
Bugün kimin maçı var? 25 Eylül Pazar günün maçları:
Uluslar Ligi A Ligi 1.Grup
21.45 Avusturya-Hırvatistan S Sport
21.45 Danimarka-Fransa S Sport, CBC Sport
Uluslar Ligi A Ligi 4.Grup
21.45 Hollanda-Belçika S Sport
21.45 Galler-Polonya Tv 8,5
Uluslar Ligi C Ligi 1.Grup
21.45 Faroe Adaları-Türkiye TRT 1
21.45 Lüksemburg-Litvanya S Sport
Uluslar Ligi C Ligi 3.Grup
19.00 Slovakya-Beyaz Rusya S Sport
19.00 Azerbaycan-Kazakistan S Sport, CBC Sport
Uluslar Ligi D Ligi 1.Grup
16.00 Andorra-Letonya
16.00 Moldova-Lihtenştayn