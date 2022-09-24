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Spor Bugün kimin maçı var? 25 Eylül Pazar günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? 25 Eylül Pazar günün maçları:

UEFA Uluslar Ligi’nde 6.hafta maçları 25 Eylül Pazar günü başlayacak. Futbolseverler ise hangi maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-09-24 23:07:00 -
Bugün kimin maçı var? 25 Eylül Pazar günün maçları:

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise bugün oynanacak maçların hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor.

Bugün kimin maçı var? 25 Eylül Pazar günün maçları:

Uluslar Ligi A Ligi 1.Grup

21.45 Avusturya-Hırvatistan S Sport

21.45 Danimarka-Fransa              S Sport, CBC Sport

Uluslar Ligi A Ligi 4.Grup

21.45 Hollanda-Belçika  S Sport

21.45 Galler-Polonya     Tv 8,5

Uluslar Ligi C Ligi 1.Grup

21.45 Faroe Adaları-Türkiye        TRT 1

21.45 Lüksemburg-Litvanya        S Sport

Uluslar Ligi C Ligi 3.Grup

19.00 Slovakya-Beyaz Rusya       S Sport

19.00 Azerbaycan-Kazakistan    S Sport, CBC Sport

Uluslar Ligi D Ligi 1.Grup

16.00 Andorra-Letonya

16.00 Moldova-Lihtenştayn

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