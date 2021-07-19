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Yaşam Bugün kargolar çalışıyor mu? Kargolar arife günü açık mı?
Yaşam

Bugün kargolar çalışıyor mu? Kargolar arife günü açık mı?

19 Temmuz kargo gelir mi? 19 Temmuz Pazartesi günü arefe günü. Arefe günü sebebiyle pek çok kişi kargo şirketlerinin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, kargolar arefe günü çalışıyor mu? Hangi kargolar arefe günü açık? Bugün kargolar kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2021-07-19 00:25:00 -
Bugün kargolar çalışıyor mu? Kargolar arife günü açık mı?

Kurban bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. 19 Temmuz Pazartesi günü ise arefe günü... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Temmuz Cuma akşamı bayram tatilinin başlayacağını duyurdu. Pek çok kurum ve kuruluş bu sebeple arife günü hizmet vermiyor. Peki, kargolar arife günü çalışıyor mu kaça kadar açıklar?

Bugün kargolar çalışıyor mu? Kargolar arife günü açık mı?

Resmi tatil olmasına rağmen arife günlerinde pek çok şirket çalışıyor. Kargo şirketleri de arife günleri yarım gün olarak hizmet veriyor. Kargo şirketleri arife günü 13.00’e kadar açık durumda. PTT Kargo ise 12.30’a kadar hizmet veriyor. Kargo beklediğiniz firmanın web sitesi ya da uygulamasına giriş yaparak paketinizin durumunu takip edebilir, hangi gün teslim alınacağını örenebilirsiniz. Kargo şirketleri 20-23 Temmuz tarihlerinde çalışmayacak. 24 Temmuz Cumartesi günü ise kargolar çalışmaya devam edecek.

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