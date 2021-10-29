Online alışverişe ilgi her geçen yıl biraz daha artıyor. Özellikle pandemi sürecinde online alışverişler artarken kargoların iş yükü katlandı. Kargo ekleyen pek çok kişi ise resmi tatillerde hangi firmaların açık olduğunu araştırıyor. Peki, 29 Ekim’de kargolar açık mı?

Bugün kargolar çalışıyor mu? Bugün kargo gelir mi?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk gün resmi tatil olarak geçiriliyor. Resmi tatil 28 Ekim Perşembe saat 13.00’de başladı. Resmi tatillerde kargo firmaları hizmet vermiyor. Bu sebeple Cuma günü kargo teslimi olmayacaktır.

Cumartesi günleri bayrama denk gelmiyorsa; kargolar hizmet vermeyi sürdürüyor. 29 Ekim’de çalışmayan kargo şirketlerinin bazıları 30 Ekim’de hizmet vermeyi sürdürecek. Bazı firmalarda ise tatil 1 Kasım’da sona erecek.