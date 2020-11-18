Bugün kahvehaneler açık mı? Kahvehanelere yasak geldi mi?

Son haftalarda Türkiye’nin günlük koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artış sonrası Bilim Kurulu, yeni tedbirlerin hayata geçirilmesine ilişkin Sağlık Bakanlığına tavsiyelerde bulundu. Bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine’nin masasında salgına yönelik yeni kısıtlamalar vardı. Başkan Erdoğan toplantı sonrası salgına yönelik alınan yeni kısıtlamaları açıkladı.

Yeni korona kararları neler?

Buna göre vatandaşların toplu olarak girip çıktığı cafe ve restoranlar saat 10.00-20.00 arasında hizmet verecek. Sonrasında paket servise devam edecek. Kafe ve restoranlar kapandı mı: Restoran ve kafeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak. İşte Kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlar:

AVM’ler, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi saat 10.00 ila 20.00 arası sınırlanacak.

Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altına da uygulanacak.

Sinemalar yıl sonuna kadar kapatılacak. Restoran ve kafelerde sadece paket servis hizmeti verilecek.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilecek, halı sahaların faaliyetlerine ise ara verilecek. 20 Kasım'dan itibaren internet kafe, elektronik oyun salonları, çay bahçeleri, kahvehane ve kır bahçeleri gibi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplu alanlar 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapalı olacak.