  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Bugün kaç koronavirüs vakası var? | Koronavirüs günlük vaka sayısı
Korona Virüs

Bugün kaç koronavirüs vakası var? | Koronavirüs günlük vaka sayısı

Güncel koronavirüs sayısı | Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgınında ülkemizdeki ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. Mart-haziran ayları arasında alınan tedbirlerle vaka sayısı azalmıştı. Ancak son dönemde vaka sayıları hızlı bir artış gösteriyor. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç? | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? | Koronavirüs vefat sayısı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 19:55:00 -
Bugün kaç koronavirüs vakası var? | Koronavirüs günlük vaka sayısı

Koronavirüs güncel tablo 19 Kasım | Koronavirüs salgınında vakalar artmaya başladı. milyonlarca kişi güncel verileri merak ediyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüs sebebiyle vefat etti?

Bugün kaç koronavirüs vakası var? | Koronavirüs günlük vaka sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu, son 24 saatte 2 bin 918 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın" ifadelerini kullandı.

Üniversiteler ne zaman açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman?
Üniversiteler ne zaman açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman?

Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman?

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri
20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

Gündem

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar mı, altın mı? Ekonomist Kaan Sarıaydın ‘Üzülürsünüz’ diyerek uyardı
Ekonomi

Dolar mı, altın mı? Ekonomist Kaan Sarıaydın ‘Üzülürsünüz’ diyerek uyardı

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, yatırım yapacaklara çok kritik uyarılarda bulundu. Sarıaydın, dolar yerine altına yatırım yapmanın d..
Bunun adı devlete meydan okumaktır! Öldürülen teröristin evine rezil ziyaret
Siyaset

Bunun adı devlete meydan okumaktır! Öldürülen teröristin evine rezil ziyaret

Terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen ve 10 Kasım günü düzenlenen operasyonla etkisiz hale ge..
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve euroda sert düşüş
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve euroda sert düşüş

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar 7,70 TL'den 7,51'e; Euro da 9,11 TL'den 8,91'e geriledi.
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay