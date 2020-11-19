Bugün kaç koronavirüs vakası var? | Koronavirüs günlük vaka sayısı
Güncel koronavirüs sayısı | Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgınında ülkemizdeki ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. Mart-haziran ayları arasında alınan tedbirlerle vaka sayısı azalmıştı. Ancak son dönemde vaka sayıları hızlı bir artış gösteriyor. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç? | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? | Koronavirüs vefat sayısı
Koronavirüs güncel tablo 19 Kasım | Koronavirüs salgınında vakalar artmaya başladı. milyonlarca kişi güncel verileri merak ediyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüs sebebiyle vefat etti?
Bugün kaç koronavirüs vakası var? | Koronavirüs günlük vaka sayısı
Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu, son 24 saatte 2 bin 918 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın" ifadelerini kullandı.