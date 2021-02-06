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Sağlık Bugün kaç koronavirüs vakası var? 6 Şubat güncel koronavirüs tablosu
Sağlık

Bugün kaç koronavirüs vakası var? 6 Şubat güncel koronavirüs tablosu

Güncel koronavirüs tablosu | Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın ardından her akşam Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıklıyor. Vatandaşlar mutasyonla birlikte güncel vaka sayılarını daha çok merak etmeye başladı. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var? Koronavirüs bugün kaç kişi vefat etti? Koronavirüs toplam vefat sayısı?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 21:01:00 -
Bugün kaç koronavirüs vakası var? 6 Şubat güncel koronavirüs tablosu

Şimdiye kadar koronavirüsten kaç kişi vefat etti? Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Ülkemizde salgının birinci yılına kısa bir süre kala tedbirler aynı ölçüde sürdürülüyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var?

Bugün kaç koronavirüs vakası var? 6 Şubat güncel koronavirüs tablosu

Son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 618 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 486 bin 691'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786, vefat sayısı 26 bin 685, ağır hasta sayısı 1337 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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