29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabahı sona erdi. Alınan tedbirlerin vaka sayısına nasıl yansıdığı ise merak ediliyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi?

Bugün kaç korona vakası var? Koronavirüs güncel vaka tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.