Bugün kaç korona vakası var? Koronavirüs güncel vaka tablosu
17 Mayıs korona vaka sayısı | Sağlık Bakanlığı, 17 Mayıs 2021 tarihine ilişkin güncel vaka tablosunu paylaştı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüsten dolayı vefat etti?
29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabahı sona erdi. Alınan tedbirlerin vaka sayısına nasıl yansıdığı ise merak ediliyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi?
Bugün kaç korona vakası var? Koronavirüs güncel vaka tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.