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Gündem Bugün kaç korona vakası var? 3 Nisan koronavirüs tablosu
Gündem

Bugün kaç korona vakası var? 3 Nisan koronavirüs tablosu

Kaç kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi? Sağlık Bakanlığı, 3 Nisan Cumartesi gününe ait güncel vaka durumunu paylaştı. Vatandaşlar güncel vakaların kaç olduğunu, bugün yaşamını yitirenlerin sayısını araştırıyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 19:58:00 -
Bugün kaç korona vakası var? 3 Nisan koronavirüs tablosu

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından Sağlık Bakanlığı her akşam güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün kaç yeni vaka var 3 Nisan

Bugün kaç korona vakası var? 3 Nisan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldığını ve 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktığını duyurdu. 3 Nisan’da 186 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1483 oldu

Son 24 saatte 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889'a ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52, vefat sayısı 32 bin 78, ağır hasta sayısı 2 bin 231 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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