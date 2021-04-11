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Sağlık Bugün kaç korona vakası var? 11 Nisan koronavirüs tablosu
Sağlık

Bugün kaç korona vakası var? 11 Nisan koronavirüs tablosu

Kaç kişi koronavirüsten vefat etti 11 Nisan | Son dönemde artan vaka sayıları sebebiyle vatandaşlar günlük verileri daha yakından takip etmeye başladı. Sağlık Bakanlığı günlük verileri paylaştı. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var? Türkiye koronavirüs tablosu

Yeniakit Publisher
2021-04-11 20:06:00 -
Bugün kaç korona vakası var? 11 Nisan koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Son dönemde vaka sayıları 50 bini aştı. Bu sebeple vatandaşlar günlük verileri daha yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç korona vakası var?

Bugün kaç korona vakası var? 11 Nisan koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 548 oldu.

Son 24 saatte 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.

Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11, vefat sayısı 33 bin 939, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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