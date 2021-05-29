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Sağlık Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs günlük vaka sayısı 29 Mayıs
Sağlık

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs günlük vaka sayısı 29 Mayıs

29 Mayıs koronavirüs vaka sayısı | Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayılarını paylaştı. Peki, bugün kaç korona vakası var? Günlük korona vaka sayısı

Yeniakit Publisher
2021-05-29 20:41:00 -
Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs günlük vaka sayısı 29 Mayıs

29 Mayıs korona vaka sayısı | Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Vatandaşlar her akşam yeni vaka sayısını yakından takip ediyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüsten öldü?

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs günlük vaka sayısı 29 Mayıs

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 605 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi.

Test sayısı 53 milyon 700 bin 891'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 235 bin 978, vefat sayısı 47 bin 271 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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