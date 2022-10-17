Ekonomiden, iç ve dış siyasete kadar pek çok konuda gündemin değerlendirildiği kabine toplantıları vatandaşlarca yakından takip ediliyor. Bu sebeple sık sık 'Kabine toplantısı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı saat kaçta 17 Ekim

Kabine toplantıları genellikle 14-15 gün aralıklarla yapılıyor. Son kabine toplantısı 10 Ekim Pazartesi günü yapıldı. Bu sebeple 17 Ekim’de kabine toplantısının gerçekleşmesi beklenmiyor. Bir sonraki toplantının 24 Ekim’de gerçekleşmesi bekleniyor.

10 Ekim'de gerçekleşen kabine toplantısında öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Ulaşım desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısında üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verileceğini duyurmuştu. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuştu. Bakan Yanık, "Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız. Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Öğrencilerimize ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla IBAN'lara" dedi.

Esnaf desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esnafımız için 60 ay vade ile yüzde 7 buçuk faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla 100 milyar liralık yeni kredi paketi başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1 buçuk milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin 0 faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.