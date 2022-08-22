Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir yağış var mı 22 Ağustos hava durumu:
Yeni günle birlikte pek çok kişi havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da bugün yağış var mı? Bu hafta hava yağışlı mı?
22 Ağustos Pazartesi günü itibariyle önümüzdeki birkaç gün bazı illerde sağanak yağışlar etkili olacak. Peki, bugün hava nerede nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir yağış var mı 22 Ağustos hava durumu:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 35°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık