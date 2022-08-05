Pek çok kişi 5 Ağustos Cuma günü havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul’da yağış var mı?

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir 5 Ağustos hava durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya'nın güneydoğu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 24°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde güneydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ankara'nın kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir'in güney ve doğu çevrelerinin; Cuma öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey çevreleri ile Çankırı'nın yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 22°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri; Cuma öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 28°C

Parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 23°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 22°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık