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Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş günlük hava durumu raporunu paylaştı. 6 Eylül tarihli hava durumu raporuna göre, Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

06 Eylül 2019 Cuma 08:28
Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Sakarya, Giresun, Artvin çevreleri ile Kocaeli, İzmir ve Aydın’ın doğu, Manisa'nın güney kesimleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 08:28
  1. Uşak
  2. Trabzon
  3. Sakarya
  4. Rize
  5. Muğla
  6. Manisa
  7. Kocaeli
  8. İzmir
  9. Giresun
  10. Denizli
  11. Aydın
  12. Artvin
  13. Afyon
  14. Bugün hava nasıl olacak
  15. Bugün hava
  16. SeoHaber
  17. icerikhaber

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