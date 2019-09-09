Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül 2019 hava durumu
Meteoroloji okulların açıldığı 9 Eylül Pazartesi günü için son dakika yağış uyarısında bulundu. İşte, merak ettiğiniz "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı...09 Eylül 2019 Pazartesi 09:30
Meteoroloji okulların açıldığı 9 Eylül Pazartesi günü için son dakika yağış uyarısında bulundu. İşte, merak ettiğiniz "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Eylül Pazartesi günü için son dakika yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin ve Van çevreleri, İstanbul'un kuzey ilçeleri ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra; Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Yağışların; Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir..
İşte, illere göre hava tahmini
BURSA 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 28°C
Az bulutlu
MUĞLA 17°C, 33°C
Az bulutlu
ADANA 22°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 25°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 20°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu
AMASYA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 9°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 6°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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