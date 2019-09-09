Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül 2019 hava durumu

Meteoroloji okulların açıldığı 9 Eylül Pazartesi günü için son dakika yağış uyarısında bulundu. İşte, merak ettiğiniz "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Eylül Pazartesi günü için son dakika yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin ve Van çevreleri, İstanbul'un kuzey ilçeleri ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra; Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Yağışların; Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir..

İşte, illere göre hava tahmini

BURSA 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 28°C

Az bulutlu

MUĞLA 17°C, 33°C

Az bulutlu

ADANA 22°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 25°C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 12°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU 10°C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu

AMASYA 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 6°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık