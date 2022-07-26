Bugün hava nasıl olacak? 26 Temmuz hava durumu:
Yeni günle birlikte hangi ilde havanın nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bugün İstanbul’da hava nasıl olacak? Ankara hava durumu 26 Temmuz
26 Temmuz Salı günü yurt genelinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olur?
Bugün hava nasıl olacak? 26 Temmuz hava durumu:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya’nın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 19°C, 33°C
Az bulutlu
EDİRNE 20°C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 20°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 31°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 30°C
Az bulutlu
KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 11°C, 29°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık