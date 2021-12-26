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Gündem Bugün hava nasıl olacak? 26 Aralık yurtta hava durumu
Gündem

Bugün hava nasıl olacak? 26 Aralık yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 10:58:00 -
Bugün hava nasıl olacak? 26 Aralık yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14
İzmir: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15
Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13
Erzurum: Az bulutlu 0
Diyarbakır: Az bulutlu 8

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