Bugün hava nasıl olacak? 2 Kasım Salı hava durumu
Yeni günle birlikte milyonlar havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu güncel:
Kasım ayıyla birlikte hava durumu daha sık araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak? 2 Kasım Salı hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 22°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık