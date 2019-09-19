Bugün hava nasıl olacak? 19 Eylül 2019 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunda sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte, 19 Eylül Perşembe günü hava durumu...19 Eylül 2019 Perşembe 00:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunda sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte, 19 Eylül Perşembe günü hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
6 ilde sağanak bekleniyor
Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere hafif sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
İşte, bazı iller ve hava tahmini
İstanbul
26° Güneşli
Ankara
30° Güneşli
İzmir
30° Güneşli
Antalya
32° Güneşli
Trabzon
25° Yağışlı
Van
25° Güneşli
Diyarbakır
34° Güneşli
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