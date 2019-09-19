Bugün hava nasıl olacak? 19 Eylül 2019 hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunda sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte, 19 Eylül Perşembe günü hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunda sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte, 19 Eylül Perşembe günü hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. 6 ilde sağanak bekleniyor Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere hafif sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. İşte, bazı iller ve hava tahmini İstanbul 26° Güneşli Ankara 30° Güneşli İzmir 30° Güneşli Antalya 32° Güneşli Trabzon 25° Yağışlı Van 25° Güneşli Diyarbakır 34° Güneşli

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