Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin verileri açıkladı. Meteoroloji’nin hava tahminlerine göre, pek çok ilde yağışların meydana geleceği görülürken, MGM vatandaşları sağanak yağış konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte MGM'den yapılan son dakika hava durumu bilgileri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun Güney Doğu Bölgesi hariç birçok bölgede sağanak yağış beklenilmekte. Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli(51-75kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yetkililer dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar bugün İstanbul’da havanın nasıl olacağımı merak etmekte. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 20 derece, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. Yağışların gün içinde yer yer etkisini göstermesi bekleniyor. Marmara Bölgesi'nin iç kısımlarında yağış etkili olacak.

Ege Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Ege bölgesinde yağmur etkisini sürdürecek. Ege bölgesinde hava sıcaklığı gün içinde en düşük 21 derece en yüksek 26 derece olacak.

İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

İç Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağış beleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 17 dereceye kadar düşecek ve sağanak yağış görülecek.

Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Akdeniz bölgesinde hava yağmurlu. Hava sıcaklığının düşmesiyle gök gürültülü sağanak yağışlar da görülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Güneydoğu'da kurak dönem sürmeye devam ediyor, sıcaklık 26 - 31 dereceleri arasında değişiyor.

20 Ekim Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Karadeniz geneli gök gürültülü sağanak yağışlı, 17-20 derece. Rize ve Artvin için sel ve su taşkınlarına karşı uyarı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Doğu Anadolu'da öğle saatleri ılık, geceler ise soğuk geçiyor. Kars gece 2 derece.