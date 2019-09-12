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Bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül 2019 hava durumu!

12 Eylül Perşembe günü hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakikası yağış uyarısı geldi. İşte, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:37
Bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül 2019 hava durumu!

12 Eylül Perşembe günü hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakikası yağış uyarısı geldi. İşte, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı.

Okulların açılması ve sonbaharın gelmesiyle birlikte en çok aranan konuların başında "Bugün hava nasıl olacak?" geliyor. İşte, 12 Eylül Perşembe günü hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bazı illerimizde sağanak yağış ve yağmur geçişleri bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül 2019 hava durumu! 

BURSA 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 27°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 29°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 34°C

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 30°C

Az bulutlu

MUĞLA 34°C

Az bulutlu

ADANA 36°C

Az bulutlu

ANTALYA 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 32°C

Parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS  26°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 28°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 25°C

Parçalı bulutlu

AMASYA 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 26°C

Parçalı çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON  26°C

Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 37°C

Az bulutlu ve açık

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:37
  1. Bugün hava nasıl olacak?
  2. 12 Eylül 2019 hava durumu!
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