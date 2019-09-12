Bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül 2019 hava durumu!
12 Eylül Perşembe günü hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakikası yağış uyarısı geldi. İşte, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı.12 Eylül 2019 Perşembe 09:37
12 Eylül Perşembe günü hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakikası yağış uyarısı geldi. İşte, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı.
Okulların açılması ve sonbaharın gelmesiyle birlikte en çok aranan konuların başında "Bugün hava nasıl olacak?" geliyor. İşte, 12 Eylül Perşembe günü hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bazı illerimizde sağanak yağış ve yağmur geçişleri bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül 2019 hava durumu!
BURSA 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 27°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 34°C
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 30°C
Az bulutlu
MUĞLA 34°C
Az bulutlu
ADANA 36°C
Az bulutlu
ANTALYA 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 32°C
Parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU 26°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 28°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 25°C
Parçalı bulutlu
AMASYA 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 26°C
Parçalı çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 26°C
Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 37°C
Az bulutlu ve açık
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