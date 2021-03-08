Bugün hangi yollar kapalı? İstanbul’da bugün hangi yollar kapalı? İstanbul’da yollar saat kaçta kapatılacak?

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri sebebiyle bugün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yolların duyurusu yapılırken alternatif güzergahlarda belirtildi. Etkinliklerden dolayı trafiğin kapatılması saat 14'den sonra başlayacak. İstanbul Valiğinden son dakika yapılan açıklamaya göre şu yollar bugün belirlenen saatlerde trafiğe kapatılacak.

İstanbul’da bugün hangi yollar kapalı?

Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine, Taksim Meydan'dan (büfeler önü) İstiklal Caddesi'ne bağlanan yolun trafiğe kapatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek ve Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi'ne giriş trafiğine izin verilmeyecek." Açıklamada, alternatif güzergahların Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Sıraselviler Caddesi olarak belirlendiği bildirildi.