Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları 19 Ekim Çarşamba:
19 Ekim Çarşamba günü hem Türkiye Kupası hem de İngiltere Premier Lig’de maçlar oynanacak. Bu sebeple vatandaşlar hangi maçın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün şifresiz kanalda hangi maçlar yayımlanacak?
Futbolseverler 19 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan maçları araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları 19 Ekim Çarşamba:
Ziraat Türkiye Kupası
13.00 Vanspor FK-E.Karakoçan FK
13.00 Kırklarelispor-52 Orduspor FK A Spor
14.00 Nazilli Bld-Arnavutköy Bld
14.00 Göztepe-Karaköprü Bld
14.00 Adanaspor-Orduspor 1967
14.00 Denizlispor-Ayvalıkgücü
14.00 Çorum FK-Esenler Erok
14.00 Keçiörengücü-Diyarbekirspor
14.00 Kırşehir Bld-İskenderunspor
14.00 24 Erzincan-Bl Kütahyaspor
14.00 Balıkesirspor-Ofspor
14.00 Bucaspor 1928-Hopaspor
14.00 Altınordu-Sapanca
14.00 Şanlıurfaspor-Karaman FK
14.00 Etimesgut Bld-68 Aksaray Bld
14.00 Uşakspor-Gümüşhanespor
15.00 Boluspor-Fethiyespor A Spor
17.00 Samsunspor-1984 Muşspor A Spor
19.00 Hatayspor-Düzcespor A Spor
21.00 Galatasaray-Kastamonuspor A Spor
İngiltere Premier Lig
21.30 Bournemouth-Southampton beIN Max 2
21.30 Brentford-Chelsea beIN Sports 4
21.30 Liverpool-West Ham beIN Sports 5
21.30 Newcastle-Everton beIN Max 1
22.15 Manchester United-Tottenham beIN Sports 3
İspanya La Liga
20.00 Cadiz-Real Betis Bilyoner
20.00 Valladolid-Celta Vigo S Sport
21.00 Real Sociedad-Mallorca S Sport
22.00 Elche-Real Madrid S Sport, CBC Sport
İtalya Kupası 2.tur
16.00 Spezia-Brescia TRT Spor
19.00 Parma-Bari 1908 TRT Spor
22.00 Udinese-Monza TRT Spor
Almanya Kupası 2.Tur
19.00 Sandhausen-Karlsruher SC Bilyoner
19.00 Paderborn-Werder Bremen Bilyoner
19.00 Hannover 96-B. Dortmund Bilyoner
19.00 Freiburg-St. PauliBilyoner
21.45 Augsburg-Bayern MünihBilyoner
21.45 Stuttgart-A. Bielefeld Bilyoner
21.45 Union Berlin-Heidenheim Bilyoner
21.45 J. Regensburg-F. Düsseldorf Bilyoner