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Spor Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları 19 Ekim Çarşamba:
Spor

Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları 19 Ekim Çarşamba:

19 Ekim Çarşamba günü hem Türkiye Kupası hem de İngiltere Premier Lig’de maçlar oynanacak. Bu sebeple vatandaşlar hangi maçın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün şifresiz kanalda hangi maçlar yayımlanacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-19 10:33:00 -
Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları 19 Ekim Çarşamba:

Futbolseverler 19 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan maçları araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları 19 Ekim Çarşamba:

Ziraat Türkiye Kupası

13.00 Vanspor FK-E.Karakoçan FK          

13.00 Kırklarelispor-52 Orduspor FK      A Spor

14.00 Nazilli Bld-Arnavutköy Bld

14.00 Göztepe-Karaköprü Bld

14.00 Adanaspor-Orduspor 1967

14.00 Denizlispor-Ayvalıkgücü

14.00 Çorum FK-Esenler Erok

14.00 Keçiörengücü-Diyarbekirspor

14.00 Kırşehir Bld-İskenderunspor

14.00 24 Erzincan-Bl Kütahyaspor

14.00 Balıkesirspor-Ofspor

14.00 Bucaspor 1928-Hopaspor

14.00 Altınordu-Sapanca

14.00 Şanlıurfaspor-Karaman FK

14.00 Etimesgut Bld-68 Aksaray Bld

14.00 Uşakspor-Gümüşhanespor

15.00 Boluspor-Fethiyespor      A Spor

17.00 Samsunspor-1984 Muşspor            A Spor

19.00 Hatayspor-Düzcespor       A Spor

21.00 Galatasaray-Kastamonuspor         A Spor

İngiltere Premier Lig

21.30 Bournemouth-Southampton        beIN Max 2

21.30 Brentford-Chelsea             beIN Sports 4

21.30 Liverpool-West Ham          beIN Sports 5

21.30 Newcastle-Everton            beIN Max 1

22.15 Manchester United-Tottenham   beIN Sports 3

İspanya La Liga

20.00 Cadiz-Real Betis   Bilyoner

20.00 Valladolid-Celta Vigo         S Sport

21.00 Real Sociedad-Mallorca    S Sport

22.00 Elche-Real Madrid              S Sport, CBC Sport

İtalya Kupası 2.tur

16.00 Spezia-Brescia      TRT Spor

19.00 Parma-Bari 1908   TRT Spor

22.00 Udinese-Monza   TRT Spor

Almanya Kupası 2.Tur

19.00 Sandhausen-Karlsruher SC             Bilyoner

19.00 Paderborn-Werder Bremen          Bilyoner

19.00 Hannover 96-B. Dortmund             Bilyoner

19.00 Freiburg-St. PauliBilyoner

21.45 Augsburg-Bayern MünihBilyoner

21.45 Stuttgart-A. Bielefeld        Bilyoner

21.45 Union Berlin-Heidenheim               Bilyoner

21.45 J. Regensburg-F. Düsseldorf          Bilyoner

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