Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 18.hafta
Süper Lig günün maçları | Futbolseverler 18.hafta maçlarını araştırmaya başladı. 18.hafta 21 Aralık Salı günü oynanacak dört maçla başlayacak. Peki, bugün kimin maçı var?
Süper Lig heyecanı 18.hafta maçlarıyla devam edecek. 17.hafta pazar günü sona erdi. 18.hafta ise 21 Aralık Salı günü başlıyor. Peki, bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 18.hafta
21 Aralık Salı
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa
17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor
20.00 Altay-Trabzonspor
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray
22 Aralık Çarşamba
17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor
17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor
20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
23 Aralık Perşembe
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor
20.00 Beşiktaş-Göztepe
19.hafta
25 Aralık Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Altay
16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor
16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir
26 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
16.00 Göztepe-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
27 Aralık Pazartesi
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş