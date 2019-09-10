Bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2020 Elemeleri'nde günün maç programı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2020 Elemeleri'nde günün maç programı...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2020 Elemeleri'nde günün maç programı... EURO 2020 Eleme maçlarında 6. hafta mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. İşte, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup maçlarında günün programı. Bugün hangi maçlar var? A Grubu 21.45 Karadağ-Çekya 21.45 İngiltere-Kosova B Grubu Lüksemburg-Sırbistan 21.45 Litvanya-Portekiz H Grubu 21.45 Moldova-Türkiye 21.45 Fransa-Andorra 21.45 Arnavutluk-İzlanda

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