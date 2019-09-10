Bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2020 Elemeleri'nde günün maç programı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2020 Elemeleri'nde günün maç programı...10 Eylül 2019 Salı 17:01
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2020 Elemeleri'nde günün maç programı...
EURO 2020 Eleme maçlarında 6. hafta mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. İşte, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup maçlarında günün programı.
Bugün hangi maçlar var?
A Grubu
21.45 Karadağ-Çekya
21.45 İngiltere-Kosova
B Grubu
Lüksemburg-Sırbistan
21.45 Litvanya-Portekiz
H Grubu
21.45 Moldova-Türkiye
21.45 Fransa-Andorra
21.45 Arnavutluk-İzlanda
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