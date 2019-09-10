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Bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2020 Elemeleri'nde günün maç programı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2020 Elemeleri'nde günün maç programı...

10 Eylül 2019 Salı 17:01
Bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2020 Elemeleri'nde günün maç programı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, EURO 2020 Elemeleri'nde günün maç programı...

EURO 2020 Eleme maçlarında 6. hafta mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. İşte, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup maçlarında günün programı.

Bugün hangi maçlar var?

A Grubu

21.45 Karadağ-Çekya

21.45 İngiltere-Kosova

B Grubu

Lüksemburg-Sırbistan

21.45 Litvanya-Portekiz

H Grubu

21.45 Moldova-Türkiye

21.45 Fransa-Andorra

21.45 Arnavutluk-İzlanda

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:01
  1. Bugün hangi maçlar var?
  2. EURO 2020 Elemeleri'nde günün maç programı
  3. EURO 2020 Elemeleri
  4. Moldova Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  5. Avrupa Futbol Şampiyonası

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