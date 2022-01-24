Bugün hangi maçlar var? Bu hafta kimin maçı var? Bugün hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor. utbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi. Peki Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? . La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig’in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ne zaman saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var?

24 Ocak Pazartesi hangi maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

19.00 Eyüpspor-Bursaspor beIN 1 MAX, TRT Spor

19.00 Gine-Gambiya Bilyoner

22.00 Kamerun-Komorlar Bilyoner

25 Ocak Salı hangi maç var, maç saat kaçta hangi kanalda?

17.00 Senegal-Yeşil Burun Adaları Bilyoner

17.00 Fas-Malavi Bilyoner

26 Ocak Çarşamba hangi maç var, maç saat kaçta hangi kanalda?

19.00 Fildişi Sahili-Mısır Bilyoner

22.00 Mali-Ekvator Ginesi Bilyoner

22.45 Hearts-CelticS Sport plus, Bilyoner

23.00 Anderlecht-Cercle Brugge Bilyoner

27 Ocak Perşembe hangi maç var, maç saat kaçta hangi kanalda?

22.45 Club Brugge-St.Gilloise beIN Sports

28 Ocak Cuma hangi maç var, maç saat kaçta hangi kanalda?

20.00 Honduras-Kanada S Sport

29 Ocak Cumartesi hangi maç var, maç saat kaçta hangi kanalda?

15.30 Ross Country-Glasgow Rangers Bilyoner

18.00 Celtic-Dundee United Bilyoner

30 Ocak Pazar hangi maç var, maç saat kaçta hangi kanalda?

20.30 Paok-Olympiakos Bilyoner

20.30 Standart Liege-Mechelen Bilyoner

21.00 Braga-Moreirense Bilyoner

23.00 Kortrijk-Clun Brugge Bilyoner

23.05 Kanada-ABD S Sport

23.30 Porto-Maritimo Bilyoner

Süper Lig 24. hafta maç programı, maç saatleri

Ligin 24. haftasının programı şöyle:

4 Şubat Cuma hangi maç var, maç saat kaçta hangi kanalda?

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

5 Şubat Cumartesi hangi maç var, maç saat kaçta hangi kanalda?

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

6 Şubat Pazar hangi maç var, maç saat kaçta hangi kanalda?

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

Süper Lig 23. hafta maç sonuçları

Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Trabzonspor, liderliğini sürdürdü.

Ligin 23. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1

Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-0

Medipol Başakşehir-Göztepe: 1-2

Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 3-1

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Altay-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3

Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep: 0-0

Galatasaray-Trabzonspor: 1-2

Premier Serie A La Liga Ligue Bundesliga maçları

İngiltere (Premier Lig), İtalya (Serie A), İspanya (La Liga), Fransa (Ligue 1) ve Almanya'da (Bundesliga) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Premier Ligi maçları

İngiltere Premier Lig'de haftanın öne çıkan maçında lider Manchester City, konuk olduğu Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 3-1 yenerken Chelsea ise evinde Tottenham'ı 2-0 mağlup etti. Manchester City'nin 57 puanla liderliğini koruduğu ligde, 48 puanlı Liverpool ve 47 puanlı Chelsea ilk üç içinde yer alıyor.

Serie A Ligi maçları

Serie A'da son şampiyon ve lider Inter, Venezia karşısında evinde 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Haftanın öne çıkan maçında zirve mücadelesi veren takımlardan Milan ile Juventus karşılaştı. Maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Napoli, Salernitana'yı evinde 4-1 yenerken Lazio ile Atalanta 0-0 berabere kaldı.

Ligin 23. haftası sonunda 53 puanlı lider Inter'i, 49 puanla Napoli ve Milan, 43 puanla Atalanta, 42 puanla Juventus takip ediyor.

La Liga Ligi maçları

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Real Madrid, evinde Elche ile 2-2 berabere kaldı. kinci sırada bulunan Sevilla'nın da evinde Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldığı haftada Barcelona, deplasmanda Alaves'i 1-0 yendi.

22 haftası tamamlanan ligde Real Madrid, 50 puanla liderliğini sürdürürken, Sevilla 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Real Betis 40 puanla üçüncü, Atletico Madrid 36 puanla dördüncü, Barcelona ise 35 puanla 5. basamakta bulunuyor.

Ligue 1 Ligi maçları

Bu sezon şampiyonluk adaylarının en önemli favorisi konumunda bulunan PSG, ağırladığı Reims'i 4-0'la geçti. Zirve yarışını sürdüren Nice, konuk olduğu Metz'i 2-0 yendi. Milli oyuncu Cengiz Ünder'in 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Olimpik Marsilya, konuk olduğu Lens'i 2-0 mağlup etti. Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Brest'e 2-0 yenildi.

22 haftası tamamlanan ligde, PSG 53 puanla lider, Nice 42 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 40 puanla üçüncü durumda. Bu sezon eski formundan uzaklaşan son şampiyon Lille ise 32 puanla 10'uncu sıranın sahibi konumunda.

Bundesliga Ligi maçları

Bundesliga'da son şampiyon ve lider Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'i 4-1 mağlup etti. Zirve takibini sürdüren Borussia Dortmund, konuk olduğu Hoffenheim'ı 3-2'lik galibiyetle geçerken, Bayer Leverkusen ise konuk ettiği Augsburg'u 5-1 yendi. 20 haftası sona eren ligde, 49 puanlı lider Bayern Münih'i, 43 puanlı Borussia Dortmund ikinci, 35 puanlı Bayer Leverkusen ise üçüncü sıradan izliyor.