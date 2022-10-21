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Spor Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim kimin maçı var?
Spor

Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim kimin maçı var?

21 Ekim Cuma akşamı hangi maçların oynanacağı, hangi maçların şifresiz kanallarda yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-21 12:00:00 -
Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim kimin maçı var?

Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim kimin maçı var?

Süper Lig

20.00 Antalyaspor-İstanbulspor               beIN Sports 1

1.Lig

20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor      beIN Sports 2, TRT Spor

Fransa Ligue 1

22.00 Ajaccio-PSG           beIN Sports 4

İtalya Serie A

21.45 Juventus-Empoli  S Sport, CBC Sport

Almanya Bundesliga

21.30 Mainz 05-Köln       beIN Sports 5, tivibu spor 2

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