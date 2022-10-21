Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim kimin maçı var?
21 Ekim Cuma akşamı hangi maçların oynanacağı, hangi maçların şifresiz kanallarda yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar oynanacak?
Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim kimin maçı var?
Süper Lig
20.00 Antalyaspor-İstanbulspor beIN Sports 1
1.Lig
20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor beIN Sports 2, TRT Spor
Fransa Ligue 1
22.00 Ajaccio-PSG beIN Sports 4
İtalya Serie A
21.45 Juventus-Empoli S Sport, CBC Sport
Almanya Bundesliga
21.30 Mainz 05-Köln beIN Sports 5, tivibu spor 2