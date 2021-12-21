Bugün hangi maçlar var? 21 Aralık Salı Süper Lig 18. hafta bugün kimin maçı var ne zaman?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 18. haftanın perdesi açılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig 18. haftanın maç programını açıkladı. Buna göre 18. hafta 221 Aralık 2021 Salı günü’de yapılacak dört maçla başlayacak.

Bugün hangi maçlar var?

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig 18. haftanın programı.

21 Aralık Salı hangi maçlar var?

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Altay-Trabzonspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

22 Aralık Çarşamba hangi maçlar var?

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

23 Aralık Perşembe hangi maçlar var?

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

Süper Lig puan durumu

1.TRABZONSPOR - 42

2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - 33

3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - 29

4.ATAKAŞ HATAYSPOR - 29

5.FENERBAHÇE - 28

6.AYTEMİZ ALANYASPOR - 27

7.ADANA DEMİRSPOR - 26

8.DEMİR GRUP SİVASSPOR - 25

9.BEŞİKTAŞ - 25

10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - 25

11.GALATASARAY - 24

12.GZT GİRESUNSPOR - 22

13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 22

14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR - 21

15.YUKATEL KAYSERİSPOR - 20

16.ALTAY - 18

17.ÇAYKUR RİZESPOR - 16

18.GÖZTEPE - 14

19.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - 14

20.KASIMPAŞA - 11