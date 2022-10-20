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Spor Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim Perşembe günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim Perşembe günün maçları

20 Ekim Perşembe günü hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?

Yeniakit Publisher
2022-10-20 09:26:00 - 2022-10-20 10:35:28
Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim Perşembe günün maçları

Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler bugün hangi takımların maçları olduğunu araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar oynanacak?

Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim Perşembe günün maçları

Avrupa Ligi A Grubu

20.00 Arsenal-PSV          Tv 8,5

Ziraat Türkiye Kupası 3.tur

13.00 Gençlerbirliği-Niğde Anadolu        A Spor

14.00 Tuzlaspor-Bursa Yıldırım

14.00 Menemenspor-Bulvarspor

15.00 Yeni Malatya-Ağrı 1970     A Spor

17.30 Giresunspor-Amasya 1968              A Spor

20.30 Gaziantep FK-Sarıyer         A Spor

Premier Lig

21.30 Fulham-Aston Villa             beIN Sports 4

22.15 Leicester-Leeds United    beIN Sports 3

İspanya La Liga

20.00 Almeria-Girona    Bilyoner              

21.00 Osasuna-Espanyol              Bilyoner

22.00 Barcelona-Villarreal            S Sport, CBC Sport

İtalya Kupası 2.tur

16.00 Cremonese-Modena        TRT Spor

19.00 Sampdoria-AscoliTRT Spor

22.00 Bologna-Cagliari   TRT Spor

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