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Ekonomi Bugün gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? 02 Şubat altın fiyatları
Ekonomi

Bugün gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? 02 Şubat altın fiyatları

Altın almak isteyenlerin beklediği düşüş altın fiyatlarında yaşanıyor. Özellikle gram altında gerçekleşen düşüş, altın alacak vatandaşları sevindirdi. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 02 Şubat güncel altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-02-02 10:46:00 - 2021-02-02 10:51:25
Bugün gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? 02 Şubat altın fiyatları

Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında altın almak isteyenleri sevindiren bir düşüş yaşandı. Altın fiyatları ne zaman yükselir? Diye vatandaşlar merak ediyor. Gelen bir bilgiye göre altın fiyatlarındaki düşüşün biraz daha devam edeceği tahmin ediliyor.

Güncel altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 693,00 TL

Satış: 705,00 TL

Yarım altın fiyatı

Alış: 1.383,00 TL

Satış: 1.405,00 TL

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 2.757,00 TL

Satış: 2.798,00 TL

Gram altın fiyatı

Alış: 425,20 TL

Satış: 425,29 TL

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