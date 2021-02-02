Bugün gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? 02 Şubat altın fiyatları

Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında altın almak isteyenleri sevindiren bir düşüş yaşandı. Altın fiyatları ne zaman yükselir? Diye vatandaşlar merak ediyor. Gelen bir bilgiye göre altın fiyatlarındaki düşüşün biraz daha devam edeceği tahmin ediliyor.

Güncel altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 693,00 TL

Satış: 705,00 TL

Yarım altın fiyatı

Alış: 1.383,00 TL

Satış: 1.405,00 TL

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 2.757,00 TL

Satış: 2.798,00 TL

Gram altın fiyatı

Alış: 425,20 TL

Satış: 425,29 TL