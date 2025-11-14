  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Bugün dünyaya çarpacak!
Dünya

Bugün dünyaya çarpacak!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Bugün dünyaya çarpacak!

NASA’nın yıllar önce görevini tamamlayan ve uzay çöpü olarak sınıflandırılan eski araştırma uydusu, bugün Dünya atmosferine girmeye hazırlanıyor. Bilim insanları, uydunun parçalanarak yeryüzüne düşeceğini doğrularken, riskin “düşük” olduğunu ancak takibin sürdüğünü açıkladı.

NASA’nın yıllar önce görevini tamamlayan ve uzay çöpü olarak sınıflandırılan eski araştırma uydusu, bugün Dünya atmosferine girmeye hazırlanıyor. Bilim insanları, uydunun parçalanarak yeryüzüne düşeceğini doğrularken, riskin “düşük” olduğunu ancak takibin sürdüğünü açıkladı.

Uzay ajansından yapılan bilgilendirmeye göre uydu, 1990’larda iklim ve atmosfer araştırmalarında kullanılan bir modeldi. Yakıtı tükendikten sonra pasif hale getirilen uydu, yıllardır Dünya etrafında kontrolsüz biçimde dolaşıyor. Son günlerde irtifası hızla düşen uydu, bugün atmosferle temas edecek.

Takip Altında: Parçalar Nereye Düşecek?

NASA, uydunun büyük kısmının atmosferde yanacağını, ancak birkaç parçanın yere ulaşabileceğini belirtiyor. Tahmini düşüş bölgesinin geniş bir coğrafyayı kapsadığı, bu nedenle kesin bir noktanın söylenemediği ifade edildi.

Risk Düşük Ama Ciddiyetle İzleniyor

NASA yetkilileri, “Her gün küçük parçalar halinde çok sayıda uzay çöpü atmosfere giriyor. Bu uydu onlardan biri, ancak kütlesi nedeniyle takibimizi yoğunlaştırdık” açıklamasını yaptı.

Uzmanlar Uyarıyor

Uzay hukuku ve güvenlik uzmanları, uzun süredir uyarısını yaptıkları “uzay çöpü sorununun” bu olayla bir kez daha gündeme geldiğini belirtiyor. Kontrolsüz uyduların artması, gelecekte daha büyük risklere kapı aralayabilir.

Gün içinde NASA’nın düşüş zamanına ilişkin yeni bir güncelleme paylaşması bekleniyor. Gökyüzü takip ekipleri ise uydunun atmosfere giriş anını anlık olarak izleyecek.

Çinli taykonotlar, uzay istasyonuna kurulan fırınla uzayda ızgara et ve tavuk pişirdi
Çinli taykonotlar, uzay istasyonuna kurulan fırınla uzayda ızgara et ve tavuk pişirdi

Dünya

Çinli taykonotlar, uzay istasyonuna kurulan fırınla uzayda ızgara et ve tavuk pişirdi

Google verileri uzaya taşıyacak
Google verileri uzaya taşıyacak

Teknoloji

Google verileri uzaya taşıyacak

Bir saatte kıtalararası yolculuk: Japonya uzay uçağı dönemini başlatıyor
Bir saatte kıtalararası yolculuk: Japonya uzay uçağı dönemini başlatıyor

Teknoloji

Bir saatte kıtalararası yolculuk: Japonya uzay uçağı dönemini başlatıyor

Blue Origin, New Glenn roketini Mars görevi için uzaya fırlattı
Blue Origin, New Glenn roketini Mars görevi için uzaya fırlattı

Teknoloji

Blue Origin, New Glenn roketini Mars görevi için uzaya fırlattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları
Aktüel

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Öz..
7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek
Gündem

7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın balistik füze ve İHA programlarını hedef aldığını öne sürerek, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülked..
Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu
Gündem

Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Grubu'nun kendisine "kırmızı kart" göstermesi üzer..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23