Bugün dünyaya çarpacak!

NASA’nın yıllar önce görevini tamamlayan ve uzay çöpü olarak sınıflandırılan eski araştırma uydusu, bugün Dünya atmosferine girmeye hazırlanıyor. Bilim insanları, uydunun parçalanarak yeryüzüne düşeceğini doğrularken, riskin “düşük” olduğunu ancak takibin sürdüğünü açıkladı.

Uzay ajansından yapılan bilgilendirmeye göre uydu, 1990’larda iklim ve atmosfer araştırmalarında kullanılan bir modeldi. Yakıtı tükendikten sonra pasif hale getirilen uydu, yıllardır Dünya etrafında kontrolsüz biçimde dolaşıyor. Son günlerde irtifası hızla düşen uydu, bugün atmosferle temas edecek.

Takip Altında: Parçalar Nereye Düşecek?

NASA, uydunun büyük kısmının atmosferde yanacağını, ancak birkaç parçanın yere ulaşabileceğini belirtiyor. Tahmini düşüş bölgesinin geniş bir coğrafyayı kapsadığı, bu nedenle kesin bir noktanın söylenemediği ifade edildi.

Risk Düşük Ama Ciddiyetle İzleniyor

NASA yetkilileri, “Her gün küçük parçalar halinde çok sayıda uzay çöpü atmosfere giriyor. Bu uydu onlardan biri, ancak kütlesi nedeniyle takibimizi yoğunlaştırdık” açıklamasını yaptı.

Uzmanlar Uyarıyor

Uzay hukuku ve güvenlik uzmanları, uzun süredir uyarısını yaptıkları “uzay çöpü sorununun” bu olayla bir kez daha gündeme geldiğini belirtiyor. Kontrolsüz uyduların artması, gelecekte daha büyük risklere kapı aralayabilir.

Gün içinde NASA’nın düşüş zamanına ilişkin yeni bir güncelleme paylaşması bekleniyor. Gökyüzü takip ekipleri ise uydunun atmosfere giriş anını anlık olarak izleyecek.