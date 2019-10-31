Bugün dünya tasarruf günü! Birikimler BES’lenme ile 100 milyar TL’yi aştı

Türkiye’de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 108,3 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 7,5 milyar lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 115 milyar 818 milyon liraya ulaştı.

16 yıllık birikim

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek oluşturduğu fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye’de 27 Ekim 2003’te başlayarak 16. yılını doldurdu.

Emekli sayısı 110 bin

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla EGM temel göstergeleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 18 Ekim itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 809 bin 916 oldu. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 93 milyar 257 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 15 milyar 90 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 108 milyar 347 milyon lira oldu. BES’ten emekli olan kişi sayısı da 109 bin 863 oldu.

45 altı çalışanlar sistemde

Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı, bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017’de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017’de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı. Kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT’ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör de 1 Ocak 2018’de sisteme giriş yaptı. 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018’den itibaren otomatik katılımla BES’e dahil olurken, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES’li oldu. Son verilere göre otomatik katılım ile sisteme girenlerin sayısı 5 milyon 313 bine ulaşırken, bu katılımcıların biriktirdikleri fon tutarı 7 milyar 471 milyon lira oldu.

Daha çok tasarruf edelim

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de bir tasarruf kültürünün arzu edilen düzeyde değil. Uzmanlar ise “Tasarruf bir bilinçtir. Maalesef ülke olarak bir tasarruf kültürü oluşturabilmiş değiliz. Dış ticaret açığı veren, birçok stratejik hammaddede dışa bağımlılığı yüksek olan ülkemizde, hepimize tasarruf konusunda önemli sorumluklar düşüyor” tespitinde bulunuyor.