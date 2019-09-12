Piyasalarda son durumu merak edenler sık sık çeyrek altın, gram altın dolar ve euro'nun fiyatını aratıyor. Peki, Bugün çeyrek altın gram altın dolar euro ne kadar?

İster yatırım amaçlı isterse tamamen merak için herkes "Bugün çeyrek altın gram altın dolar euro ne kadar?" sorusunun yanıtını arar. Peki, bugün altın ve döviz fiyatlarında ne gibi değişimler yaşandı.

Gram altın ne kadar?

12 Eylül Perşembe gününe gram altın yükselişle başladı. Dünü 276,8 ile kapatan gram altın 12 Eylül 2019 itibariyle 278 lirayı gördü.

Çeyrek altın ne kadar?

Bugün altın yüzde 0,4 değer kazandı. Son verilere göre çeyrek altının Kapalıçarşı'da satış fiyatı 453 lira oldu.

Altın fiyatlarındaki değişimin en önemli sebebi olarak dolar fiyatlarıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Gram ve çeyrek altın rakamlarına göz atanlar ardından dolar ve euro fiyatlarını araştırmaya başlıyor. Peki, 12 Eylül 2019'da dolar ve euro fiyatı nedir?

Güncel döviz fiyatları nedir?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,7500 5,7510

Euro 6,3470 6,3480

Sterlin7,0670 7,1030

ANKARA

ABD Doları 5,7200 5,7800

Euro 6,3000 6,3700

Sterlin7,0120 7,1580