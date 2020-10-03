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Aktüel Bugün büyük depremin yıl dönümü! O şehrimizi yıkıp geçmişti
Aktüel

Bugün büyük depremin yıl dönümü! O şehrimizi yıkıp geçmişti

AFAD, 1914 yılında Burdur'da yaşanan 7.0 büyüklüğündeki depremi hatırlattı. Depremde 4000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:39:00 -
Bugün büyük depremin yıl dönümü! O şehrimizi yıkıp geçmişti

Topraklarının büyük çoğunluğu fay hatları üzerinde olan ülkemizin neredeyse her yeri risk altında bulunuyor. Depremler için sık sık tedbir alınması çağrısında bulunuluyor.

Depremle ilgili İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) da bir hatırlatma geldi.

AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 3 Ekim 1914 tarihindeki Burdur depremini hatırlattı.

Bugün yıldönümü olan depremin büyüklüğü 7.0 şiddetinde ölçülmüştü. Depremde 4000’den fazla kişi yaşamını yitirmiş, 17.000 bina tamamen yıkılmıştı. Denizli, Bolvadin ve Antalya’da birçok köyde hasar meydana gelmişti.

AFAD, hatırlattığı şiddetli sarsıntının arından, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

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