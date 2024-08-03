Bugün Ayasofya’dayız

Sivil Toplum Kuruluşları, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin vasiyeti üzerine 3 Ağustos'ta Filistin'e destek amacıyla meydanlarda toplanıyor.

3 AĞUSTOS SAAT 18.30

Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen STK'lar ve gönüllüler Filistin'de yaşananların son bulması için 3 Ağustos saat 18.30'a Ayasofya Meydanı'nda Filistin halkına destek için buluşacak.

7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar ve ardından devam eden soykırımla Filistin'de yaşanan işgal ve zulüm dünya gündeminde önemli bir yere taşındı. Dünya liderlerinin çoğu ve uluslararası kuruluşlar yaşananlara sessiz kalırken kamuoyu direnişe geçti.

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7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar ve ardından devam eden soykırımla Filistin'de yaşanan işgal ve zulüm dünya gündeminde önemli bir yere taşındı. Dünya liderlerinin çoğu ve uluslararası kuruluşlar yaşananlara sessiz kalırken kamuoyu direnişe geçti. İran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan İsmail Haniye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için uluslararası gün ilan ederek tüm dünya ülkelerini gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.

İSMAİL HANİYE'DEN "SON ÇAĞRI"

"Şehit İsmail Haniye'ye Sözümüz Var" diyerek çağrı yapılan buluşma öncesinde, #SonÇağrı ve #LastCall etiketiyle sosyal medyadan duyurular yapılacak. İsmail Haniye'den "Son Çağrı" buluşmasında dünya kamuoyuna birliktelik ve destek mesajı verilecek. Filistin halkının haklı direnişine destek amacıyla Ayasofya Meydanı'nda icra edilecek eylemde slogan ve marşlar ile İstanbul'un tek yürek olması bekleniyor.