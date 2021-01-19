Bugün altın ne kadar oldu? Altın en son ne kadar düşer? | 19 Ocak altın fiyatları

Altın fiyatları altına yatırım yapan ya da yapmak isteyenlerce merak ediliyor. Düğün yapacak olan binlerce gencin istekleri arasında, altın fiyatlarının düşmesi yer alıyor. Özellikle gram altının 530 liraya çıktığı dönemlerde altın fiyatları sıklıkla araştırıldı. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü? Altın en son ne kadar düşer? İşte merak edilen altın haberi...