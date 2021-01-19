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Ekonomi Bugün altın ne kadar oldu? Altın en son ne kadar düşer? | 19 Ocak altın fiyatları
Ekonomi

Bugün altın ne kadar oldu? Altın en son ne kadar düşer? | 19 Ocak altın fiyatları

Altın fiyatları altına yatırım yapan ya da yapmak isteyenlerce merak ediliyor. Düğün yapacak olan binlerce gencin istekleri arasında, altın fiyatlarının düşmesi yer alıyor. Özellikle gram altının 530 liraya çıktığı dönemlerde altın fiyatları sıklıkla araştırıldı. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü? Altın en son ne kadar düşer? İşte merak edilen altın haberi...

Yeniakit Publisher
2021-01-19 08:13:00 - 2021-01-19 08:14:26
Bugün altın ne kadar oldu? Altın en son ne kadar düşer? | 19 Ocak altın fiyatları

Altın fiyatlarının düşecek mi, çıkacak mı? sorusu merakla araştırılıyor. Altının ons fiyatındaki gerileme, büyük bir düşüş yaşanmasına sebep olsada, zaman zaman yükselişler gözleniyor. Gram altının bugünkü alış fiyatı 442,89 liradan işlem görüyor. Altına uzun dönem yatırım olarak görenler için iyi bir yatırım aracı olacağı uzmanlar tarafında söylenmekte. Altın fiyatları şu sıralar düşme eyliminde olsa d önümüzdeki dönemde yükselişe geçerek rekor kırması bekleniyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

441,14

442,89

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

441,41

441,50

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

1.835,08

1.847,44

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

706,36

722,04

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

2.825,01

2.878,56

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.408,09

1.443,70

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

2.825,01

2.878,56

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

2.925,30

2.999,24

4 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

242,03

291,73

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

399,20

GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?

7.146,00

7.268,00

GÜMÜŞ GRAM FİYATI NE KADAR?

6,05

6,06

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

25,22

25,24

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