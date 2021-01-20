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Ekonomi Bugün altın ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum ne? Gram altın çeyrek altın fiyatı
Ekonomi

Bugün altın ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum ne? Gram altın çeyrek altın fiyatı

Bugün altın ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum ne? Yatırım yapacak olanlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki ama gram altın, çeyrek altın, tam altın, reşat altın, yarım altın ve cumhuriyet altını ne kadar? 22 ayar altın bilezik fiyatları nasıl hesaplanacak? İşte 20 Ocak merak edilen güncel altın fiyatları, canlı döviz altın...

Yeniakit Publisher
2021-01-20 08:21:00 - 2021-01-20 08:22:25
Bugün altın ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum ne? Gram altın çeyrek altın fiyatı

20 Ocak altın fiyatlarındaki son durumu sizler için derledik. Bir ara 530 liradan işlem gören gram altın, bugünlerde 440 TL bandında seyrediyor. Özellikle düğün yapacak olanları üzen bu durum, bu ayın sonuna kadar devam edecek gibi duruyor. Peki ama bugün gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın, Reşat altın, 22 ayar altın gramı, cumhuriyet altını ve altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte son dakika güncel altın canlı döviz fiyatları...

Altın fiyatları 20 Ocak

GRAM ALTIN FİYATI

443,88

446,01

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

444,05

444,15

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.844,31

1.844,90

ÇEYREK ALTIN FİYATI

710,49

726,19

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.841,95

2.895,87

YARIM ALTIN FİYATI

1.416,53

1.452,38

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.841,95

2.895,87

ATA ALTIN FİYATI

2.910,71

2.984,28

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

243,57

293,52

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

401,71

431,25

GREMSE ALTIN FİYATI

7.192,00

7.321,00

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,11

6,11

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,42

25,44

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