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Ekonomi

Bugün altın ne kadar? 31 Temmuz güncel altın fiyatları

Bugün altın ne kadar? 31 Temmuz güncel altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Peki ama bugün gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum ne? Son dakika altın haberleri ve canlı altın döviz...

Yeniakit Publisher
2020-07-31 09:28:00 -
Bugün altın ne kadar? 31 Temmuz güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatındaki yükseliş, altın fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Gram altın 441 liradan işlem görüyor.

*Altın fiyatları önce alış, daha sonra satış olacak şekilde listelenmiştir.

GRAM ALTIN

  • 441,78
  • 441,87

22 AYAR ALTIN

  • 408,50
  • 412,50

CUMHURİYET ALTINI

  • 2.906,00
  • 2.961,20

YARIM ALTIN

  • 1.453,20
  • 1.485,40

ÇEYREK ALTIN

  • 728,90
  • 744,90

REŞAT ALTIN

  • 2.938,47
  • 2.994,15

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 405,91
  • 421,61

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 251,14
  • 291,50

Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayınız...

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