Bugün altın ne kadar? 31 Temmuz güncel altın fiyatları
Bugün altın ne kadar? 31 Temmuz güncel altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Peki ama bugün gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum ne? Son dakika altın haberleri ve canlı altın döviz...
Altının ons fiyatındaki yükseliş, altın fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Gram altın 441 liradan işlem görüyor.
*Altın fiyatları önce alış, daha sonra satış olacak şekilde listelenmiştir.
GRAM ALTIN
- 441,78
- 441,87
22 AYAR ALTIN
- 408,50
- 412,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.906,00
- 2.961,20
YARIM ALTIN
- 1.453,20
- 1.485,40
ÇEYREK ALTIN
- 728,90
- 744,90
REŞAT ALTIN
- 2.938,47
- 2.994,15
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 405,91
- 421,61
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 251,14
- 291,50
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