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Ekonomi

Bugün altın ne kadar? 28 Temmuz güncel altın alış ve satış fiyatları

Bugün altın ne kadar? 28 Temmuz güncel altın alış ve satış fiyatları haberin detayında yer alıyor. Özellikle altının ons fiyatındaki rekor yükseliş büyük bir sarsıntı yaşattı. Gram altın 430 liraya kadar yükseldi. Peki ama bugün gram altın, çeyrek altın, reşat altın ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-28 09:27:00 -
Bugün altın ne kadar? 28 Temmuz güncel altın alış ve satış fiyatları

Koronavirus ve ABD-Çin arasındaki gerilim altın fiyatlarına yükseliş getiriyor. Altın fiyatları Kurban bayramı öncesi tüm zamanların rekorunu kırdı. 

GRAM ALTIN

  • 428,44
  • 428,62

22 AYAR BİLEZİK

  • 395,00
  • 398,50

CUMHURİYET ALTINI

  • 2.800,60
  • 2.828,90

YARIM ALTIN

  • 1.400,30
  • 1.419,90

ÇEYREK ALTIN

  • 702,30
  • 710,80

REŞAT ALTIN

  • 2.833,07
  • 2.861,85

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 391,14
  • 406,26

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 242,03
  • 280,93

Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayınız...

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