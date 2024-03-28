Bugün Akit TV'de! Prof. Dr. Ali Erbaş Ramazan Bereketi’nde
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu akşam 17:30’da Akit TV’deki Ramazan Bereketi programına konuk olacak.
Ramazan-ı Şerif boyunca, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın katkılarıyla Akit TV’de ekranlarınıza gelen Ramazan Bereketi programı, birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor.
Ahmet Hakan Karagül’ün sunumuyla her akşam saat 17:30’da ekranlarınıza gelen programa bu akşam Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Kurra Hafız Sefa Taşkesenlioğlu konuk oluyor.
Gelin bu Ramazan her akşam 17.30'da Ramazan bereketinde buluşalım.