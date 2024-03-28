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Gündem Bugün Akit TV'de! Prof. Dr. Ali Erbaş Ramazan Bereketi’nde
Gündem

Bugün Akit TV'de! Prof. Dr. Ali Erbaş Ramazan Bereketi’nde

Yeniakit Publisher
2024-03-28 11:15:00 -
Bugün Akit TV'de! Prof. Dr. Ali Erbaş Ramazan Bereketi’nde

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu akşam 17:30’da Akit TV’deki Ramazan Bereketi programına konuk olacak.

Ramazan-ı Şerif boyunca, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın katkılarıyla Akit TV’de ekranlarınıza gelen Ramazan Bereketi programı, birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor.

Ahmet Hakan Karagül’ün sunumuyla her akşam saat 17:30’da ekranlarınıza gelen programa bu akşam Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Kurra Hafız Sefa Taşkesenlioğlu konuk oluyor.

Gelin bu Ramazan her akşam 17.30'da Ramazan bereketinde buluşalım.

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Yorumlar

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Allah kimseyi dogru yoldan saptirmasin. allah israftan korusun. allah Fesattan fitneden yalandan iki yuzlulukten herkesi korusun. Ataturkun sayesinde oturdugu makamin degerini idrak etmesi icin allah onun zihnine ve kalbine dokunsun. amin
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