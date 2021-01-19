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Dünya Bugün açıklanacak! Avrupa Birliği'nden euro hamlesi
Dünya

Bugün açıklanacak! Avrupa Birliği'nden euro hamlesi

Avrupa Birliği ülkeleri para birimleri olan euronun rolünü güçlendirmek için bugün yeni planlarını açıklayacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 10:58:00 -
Bugün açıklanacak! Avrupa Birliği'nden euro hamlesi

Avrupa Birliği, ABD dolarının hakimiyetini azaltma ve AB'yi finansal risklerden korumak için euronun uluslararası rolünün güçlendirilmesini hedefleyen planını bugün açıklayacak.

Bloomberg News'un elde ettiği taslağa göre AB Komisyonu tarafından açıklanacak plan, AB'nin ekonomik ve finansal esnekliğinin euronun mimarisinin desteklenmesi ve yeşil finansman gibi büyüyen piyasalar yoluyla nasıl güçlendirebileceğini ortaya koyuyor.

AB Komisyonu tarafından hazırlanan plan İran, dijital sektör vergileri, Kuzey Akım 2 gibi konularda ABD ile karşı karşıya gelinmesinin ardından dolara olan bağımlılığın azaltılmasının gündeme gelmesine bağlı olarak ortaya çıktı.

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