Bugün (31 Mayıs) İstanbul, Ankara, İzmir'de iftar saatleri

Ramazan-ı şerifin sonuna doğru yaklaşıldı. Müminler son günlerinde oruçlarını tutarak Ramazan'ı eda etmeye gayret ediyorlar. Peki İstanbul'da bugün iftar saati kaçta? Ankara'da iftar kaçta? İzmir'de iftar kaçta? İşte Bugün (31 Mayıs) İstanbul, Ankara, İzmir'de, üç büyük ildeki iftar saatleri...

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA: 20.35

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA: 20.17

İZMİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA: 20.35

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Kadir gecesinin önemi nedir?

'Kadir Gecesi' bin aydan daha faziletli olan bir gece. Bir gece, bin aydan daha hayırlı sayılıyor. Bu elbette ki müthiş bir haber, müthiş bir fırsat. Yüce Rabbimiz zamanın içinde özel zaman yaratıyor. Hem on bir ayın fırsatı olan ramazan ve hem de ramazanın fırsatı olan Kadir gecesi.

Bu gecede melekler yeryüzüne iniyor. Bütün her yere dağılıyorlar.

Zikreden, sohbet eden, namaz kılan, Kur'an okuyan, iyilik yapan, yetim başı okşayan, anne duası alan her bir yere rahmet kanatlarını yayıyorlar. Ve dua edenlerle beraber dua ediyorlar. "Allah'ım selamet, esenlik ver" diyorlar. Ve bu bekleyiş sabahın şafağına kadar sürüyor.