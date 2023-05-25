Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak!
Bugün Arena Bilgisayar, Bilici Yatırım ve Türk Prysmian Kablo’nun fiyatları açılışta düzeltilecek. Hisselerin teorik fiyatı açıklandı.
Bugün Arena Bilgisayar, Bilici Yatırım ve Türk Prysmian Kablo’nun fiyatları açılışta düzeltilecek. Hisselerin teorik fiyatı açıklandı.
Bugün Arena Bilgisayar (#ARENA), Bilici Yatırım (#BLCYT) ve Türk Prysmian Kablo’nun (#PRKAB) ortakları nakit temettüye hak kazanıyor. Bu nedenle söz konusu hisselerin fiyatı açılışta düzeltilecek.
Borsada işlem gören şirketlerin nakit temettü vermesi halinde hisse senetlerinin fiyatında düzeltmeye gidiliyor.
Hisselerin açılıştaki teorik fiyatları aşağıdaki gibidir :
ARENA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1037288 TL Teorik Fiyat: 13,366 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
BLCYT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2 TL Teorik Fiyat: 10,28 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
ÖNE ÇIKAN VİDEO
PRKAB.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0763312 TL Teorik Fiyat: 22,264 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
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