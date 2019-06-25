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Buğdayda sektör dışı stokçular sanayicileri zorluyor

Mardin’de bu yıl aşırı yağışlar nedeni ile buğday hasadında yüzde 20’lik rekolte düşüklüğünü fırsat bilen fırsatçıların buğday stoklaması sanayicilerin tepkisine neden oldu.

25 Haziran 2019 Salı 10:37
Buğdayda sektör dışı stokçular sanayicileri zorluyor

Mardin’de bu yıl aşırı yağışlar nedeni ile buğday hasadında yüzde 20’lik rekolte düşüklüğünü fırsat bilen fırsatçıların buğday stoklaması sanayicilerin tepkisine neden oldu.


Mardin ovasında bu sene aşırı yağışlar nedeni ile tahıl ürünlerinde yüzde 20’ye yakın rekolte düşüklüğü yaşandı. Rekoltenin düşüklüğünü fırsat bilen stokçuların buğday depolaması sanayicilerin tepkisine neden oldu. Sanayiciler, yerli ürüne ihracat yasağı geleceği söyleminin de buğday borsasında istikrarsızlığa neden olduğunu kaydederek sorunun çözülmesini istedi.


Bu yıl ekmeklik buğdayın tonunun bin 300 lirandan ve makarnalık buğdayın ise tonunun bin 400 liradan hububat borsasında satışa çıktığını fakat her gün farklı bir fiyat belirlenmesi ile sanayicilerin zor duruma düştüğünü belirten Mardin Bulgur Sanayiciler Dernek Başkanı Faysal Sun çiftçinin kazanmasını istediklerini ama fiyatların da sabit olması gerektiğini vurguladı. Mardin’de dünyanın en kaliteli buğday ve bulgurunu ürettiklerini kaydeden Sun, "Hasat 10 günden bu yana başladı ama buğday fiyatları her gün değişiyor. Bu da sektörü olumsuz etkiliyor. Biz çiftçilerimizin kazanmasını istiyoruz. Biz istikrar olduğu zaman bunu ürüne yansıtabiliriz. Bu 10 gün içinde bu fiyat hiçbir gün, diğer günü tutmadı. Çiftçinin kazanmasından yana hiçbir sorun yok ama fırsatçıların sektöre dışarıdan müdahalesi ile fiyatlarda istikrar söz konusu olmuyor. Bunun ürüne yansımasını sağlayamıyoruz. Biz istikrarlı bir piyasa istiyoruz, fiyata karışmıyoruz. Çiftçilerimizin kazanmasını istiyoruz. Fiyat 2 lira olsun ama istikrarlı bir piyasa olun. 3 ay ve 6 ayı öngörebileceğimiz bir fiyat olsun. Devlet zaten taban fiyatı uygulaması yaptı. Ama piyasada yapılan piyasalar devletin fiyatının üstünde. Şuan sektörü zora sıkan sektörün dışında olan oyuncular. Stokçular buğdayı stoklayarak gereksiz bir fiyat artışına sebep oluyor" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:37
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