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Buğday yüklü gemi Fethiye’de karaya oturdu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde buğday yüklü kuru bir yük gemisi karaya oturdu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:33
Buğday yüklü gemi Fethiye’de karaya oturdu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde buğday yüklü kuru bir yük gemisi karaya oturdu.


Edinilen bilgilere göre; İskenderun’a giden 130 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde Malta bayraklı "Mehmet Bey" isimli kuru yük gemisi personel değişimi ve kumanya için Fethiye Körfezine girdi. Körfez içine giren gemi, ışıksız bir balıkçı teknesine çarpmamak için manevra yaptı. Gemi ani manevra sırasında kıyıya 5 metre mesafede karaya oturdu.


Gemi kaptanının yardım istemesi üzerine bölgeye emniyet amaçlı Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.


Gemi kaptanının bir yardım taleplerinin olmadığını bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri hazır bekletiliyor. Gemide 17 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:33
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