Buğday fiyatları ne kadar arttı? Buğday fiyatı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 verilerine göre, Türkiye'nin toplam buğday ve buğday ürünleri ithalatında Rusya'nın payı yüzde 66, Ukrayna'nın payı ise yüzde 18,5 düzeyinde gerçekleşti. (Ülkemizin 2021 toplam buğday ithalatı 6,7 milyon ton)

Buğday fiyatları ne kadar arttı?

Son iki gün içinde uluslararası piyasalarda buğday fiyatları yüzde 5 civarında arttı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, buğday fiyatları geçen haftadan bu yana artarken bugünkü artış son 10 yılın en büyük günlük artışı oldu. Batılı ülkelerin Rusya'ya sert ekonomik yaptırımlar açıklamasının ardından buğday vadelileri Chicago'da yüzde 9 yükselişle 9,34 doları gördü. Mısırda yükseliş yüzde 5 olurken, soya da yüzde 4 artış kaydetti. Asya’ya sevkiyat gerçekleştiren Singapur merkezli uluslararası bir hububat ticareti şirketinde bir işlemci “Karadeniz bölgesinden gerçekleştirilen buğday ve mısır sevkiyatlarında görülen aksamalar ciddi bir boyut alıyor” dedi.