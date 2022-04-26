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Buğday, ayçiçek yağı ve şekerden sonra patates krizi mi geliyor? Bakan Kirişçi açıkladı

Buğday, ayçiçek yağı ve şekerden sonra şimdi de patates krizine ilişkin yeni emareler görünmeye başladı. CHP’li Gürer'in Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye patates kanseri ile ilgili gönderdiği soru önergesine, Kirişçi'den "26 il karantinada" cevabı geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 11:11:00 - 2022-04-26 11:29:26
Buğday, ayçiçek yağı ve şekerden sonra patates krizi mi geliyor? Bakan Kirişçi açıkladı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, halk arasında ‘patates kanseri’ olarak bilinen ve ilk olarak 2004 yılında görülmeye başlayan ‘patates siğili’ hastalığının yayılımıyla ilgili sorunlara ilişkin, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye soru önergesi vermişti.

Gürer’in önergesine yanıt veren Kirişçi, patates siğili hastalığının yayılımını doğrulayarak, 26 ilde karantina tedbirlerinin uygulandığını söyledi. Hangi illerde karantina uygulandığını söylemeyen Bakan Kirişçi, çiftçilere patates siğili ile mücadele konusunda eğitimler verildiğini kaydetti.

CHP’li Gürer, soru önergesinde, şu soruları Bakan Kirişçi’ye yöneltti:

Bir nev’i kanser olan patates siğil sonrası 2004 yılında başlatılan ekim alanı kısıtlaması 2022 yılı itibari ile hangi boyuttadır? Kaç ilde ne kadar alanda hastalık nedeni ile patates ekimi yapılmamaktadır? Siğil gibi zarar veren nematod hastalığının boyutları ve halen mevcut durumu nedir? Patates siğili ile ilgili çiftçi eğitimi verilmekte midir?”

“Karantina tedbirleri uygulanıyor”
Gürer’in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 2022 yılı itibariyle patates siğili hastalığı nedeniyle karantina tedbirleri uygulandığını hatırlattı.

Kirişçi, hastalık etmeninin konukçularının (patates ve diğerleri) dışındaki ürünleri etkileyebildiğine dikkat çekerek, “ Patates karantina etmenleri sebebiyle (Patates siğili, Patates kahverengi çürüklüğü, Patates halka çürüklüğü ve Patates kist nematodları) 26 ilde karantina tedbirleri uygulanmaktadır” açıklamasında bulundu. Kirişçi, çiftçilere yönelik patates siğili etmeninin de içinde bulunduğu Patates Entegre Mücadele Eğitimi, Patates Hastalık ve Zararlıları Eğitimi, Patateste Karantina Etmenleri Eğitimi verildiğini de açıkladı.

Ülkemiz genelinde son 5 yılda Patates ve Patates siğili konularında 1200 Eğitim ve Yayım faaliyeti gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Kirişçi, bu eğitimlere 15 bin çiftçinin katıldığını belirtti.

 

 

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Yorumlar

patatess

Turkiyede ufacik leke var diye patatesleri cope attirdilar bir zamanlar,simdi gelin gorunavrupadaki patatesler curukmu dersin ,siyahlasmis dersin,cillenmis dersin,avrupa avrupa standartlarina uymuyo
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