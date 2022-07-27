Buffalo soslu kanat (Buffalo wings) nasıl yapılır? Buffalo soslu kanat malzemeleri neler?
Tadıyla lezzet şöleni yaşatan bu tarifi evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki Buffalo soslu kanat (Buffalo wings) nasıl yapılır? Buffalo soslu kanat malzemeleri neler? İşte detaylar...
Buffalo soslu kanat (Buffalo wings) malezemeleri
1 kg. tavuk kanat
1 yemek kaşığı bal (ya da toz şeker)
½ su bardağı acı sos
1 yemek kaşığı mayonez
2 yemek kaşığı tereyağı
1 diş sarımsak
1 tutam kuru fesleğen
3 yemek kaşığı mısır nişastası
1 çay kaşığı tuz
3 paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 tutam kuru nane
Buffalo soslu kanat (Buffalo wings) tarifi nasıl yapılır?
Mısır nişastasını ve kabartma tozunu karıştırın. Tavuk kanatlarını içine ilave ederek, tavukları tamamen kaplayana dek karıştırın. Fırınınızı 190 derecede, altlı üstlü ayarda ısıtın. Kanatları fırın tepsisine dizin. 30-40 dakika boyunca pişirin.
Tereyağını sos tenceresinde eritin. Üzerine balı, acı sosu ve tuzu ekleyin ve 3-4 dakika pişirin. Tavuklar piştiğinde bir kaseye alın ve sosu serpin.
Yoğurt sosunu hazırlamak için bütün malzemeleri harmanlayın. Soslu tavukları yoğurt ile veya çubuk sebzelerle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
Creme brulee tarifi nasıl yapılır?
Minestrone çorbası tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile
Creme brulee nasıl yapılır? Evde tam kıvamında krem brule (Creme brulee) tarifi ve püf noktaları
Ciğer kavurma ve soğan piyaz tarifi