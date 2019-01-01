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Büfesinin önünde bulduğu kızıl şahini yetkililere teslim etti

Sivas Kent merkezinde büfe işleten vatandaş, dükkanının önüne düşen kızıl şahini, yetkililere teslim etti.

01 Ocak 2019 Salı 14:09
Büfesinin önünde bulduğu kızıl şahini yetkililere teslim etti

Sivas'ta büfe işleten Gökhan Yayman (50), sabah iş yerinin önünde avlanması ve yakalanması yasak olan kızıl şahin buldu. Yayman, şahini yetkililere teslim etti.

Kent merkezindeki Çarşıbaşı Mahallesi, Nalbantlarbaşı Caddesi üzerinde büfe işleten Gökhan Yayman, sabah iş yerini açtıktan sonra büfesinin önüne büyük kuş düştüğünü gördü. Kuşu inceleyen Yayman, kızıl şahini kutuya koymak istedi ancak başaramadı. Esnaf arkadaşlarının yardımıyla şahini kutuya koyan Gökhan Yayman, ardından Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. Müdürlükten gelen yetkililer kızıl şahini teslim aldı. Soğuktan etkilenmiş olabileceği düşünülen şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:09
  1. Sivas
  2. kızıl şahin
  3. Gökhan Yayman

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