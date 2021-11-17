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Gündem Büfelerde de mobil oyun
Gündem

Büfelerde de mobil oyun

Komisyon ücreti alınmayan biletmatikleri kapatarak, vatandaşları, işlem başına kesinti yapılan mobil uygulamaya yönlendirdiğini ifşa ettiğimiz İmamoğlu’nun şimdi de büfe ve Halk Ekmek bayilerine ödeme yapmayarak gişeleri çalışamaz hale getirdiği, bayilerin de akbil dolumunu iptal ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 10:00:00 -
Büfelerde de mobil oyun

Hizmet yerine şov üreten ve kamunun kaynaklarını yandaşlara peşkeş çekerek İstanbul’u borç batağına saplayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hinlikleri bitmiyor. 2021 yılı itibariyle İBB’nin borcunu 44 milyar liraya yükselten ve 27 yıl sonra ilk kez belediyeyi borç alamayacak duruma getiren CHP’li Ekrem İmamoğlu, gelir elde etmek için başvurduğu sinsi yöntemi her alana yayıyor. Dün, metro ve metrobüs duraklarında bulunan ve yükleme sırasında herhangi bir komisyon ücreti almayan biletmatikleri kapatarak vatandaşları işlem başına kesinti yapılan mobil uygulamaya yönlendirdiğini deşifre ettiğimiz CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni bir hokkabazlığı ortaya çıktı. İmamoğlu liderliğindeki İBB yönetimi şimdi de tıpkı kapatılan otomatlarda olduğu gibi İstanbulluları “ek ücret” adı altında kesinti yapılan İstanbulkart mobil uygulamasına yönlendirmek için akbil dolum noktaları bulunan büfe ve Halk Ekmek bayilerine ödeme yapmayarak gişeleri çalışamaz hale getirdi. Yaklaşık 5 aydır İBB’den ücretlerini alamayan bayiler teker teker akbil dolumuna veda ediyor.

18 milyon kullanıcı var

AK Parti döneminde hayata geçirilen ve vatandaştan kesinti yapmayan akbil dolum noktalarının kapatılarak onun yerine İstanbulkart kullanıcılarının, “İndir Yükle Okut Geç” sloganıyla şirin gösterilmeye çalışılan ve her yüklemede kesinti yapan mobil uygulamaya mecbur bırakılması, örtülü soygunun boyutuna yönelik soruları akıllara getirdi. Marketlerden müzelere, online alışverişlerden İspark otoparklarına, akaryakıt istasyonlarından eğlence sektörüne, perakende mağazacılıktan kafe-restoranlara, taksilerden bakkallara kadar birçok noktada ödeme seçeneği sunan İstanbulkart’ın toplamda 18 milyon kullanıcısı bulunuyor.
Yüklenen miktar arttıkça kesintinin de arttığı skandal uygulamada, 0-20 TL’lik yüklemede 1 TL, 21-99 TL yüklemede 1,99 TL, 100-249 TL yüklemede ise 2,99 TL işlem ücreti alınıyor. İstanbulkart mobil uygulamasının en ufak yüklemede bile 1 TL’lik komisyon ücreti kesintisi yaptığı göz önünde bulundurulduğunda, CHP’li İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin yaptığı vurgunun miktarı ortaya çıkıyor.

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